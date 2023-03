"Comune ermetico sulla messa in sicurezza del porto Non c’è stato confronto con le altre forze politiche"

Il progetto per la messa in sicurezza del nuovo porto di Bellaria Igea Marina ha visto un centinaio di persone presenti all’incontro pubblico di presentazione alla città, ma oggi affiorano le polemiche. A intervenire è il consigliere Alessandro Berardi (Civici per BIM): "La coerenza non è di casa nella maggioranza che governa la città. In ogni consiglio comunale il sindaco Filippo Giorgetti e la sua giunta continuano a dire che si pongono in una posizione collaborativa, con la minoranza, ma non sembra proprio, visto che alcuni progetti strategici li tengono serrati in cassaforte senza permettere nessun confronto, prima di renderli pubblici. Proprio come questo sul porto". Berardi ‘denuncia’ l’impossibilità, nei mesi scorsi, di incontrare o confrontarsi istituzionalmente per discutere del nuovo progetto.

"Sono venuto a conoscenza dell’intervento solo durante l’assemblea pubblica – commenta ancora il consigliere –. Tra l’altro senza aver ricevuto alcun invito come organo istituzionale, come consigliere". Berardi puntualizza, circa il progetto: "Penso che gli studi fatti siano molto concreti e il progetto meriti, ma forse andrà visto come l’inizio di una riqualificazione generale, di una messa in sicurezza di un porto che da troppo tempo soffre in termini di sicurezza. Se l’intervento funzionasse, come mi auguro, avremo una darsena completa, che coinvolgerà anche il lato di Igea Marina come promesso da anni, oppure resterà un’opera incompiuta? Ci sarà qualcuno nella maggioranza che remerà contro? Staremo a vedere".

r.c.