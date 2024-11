Comune europeo dello sport: Cattolica in lizza

Cattolica candidata a Comune europeo dello sport 2027. Ora è ufficiale: la Regina dell’Adriatico ha vinto il primo round per realizzare un sogno che potrebbe avere un ritorno di immagine e turismo enorme. L’associazione no profit Aces, con sede a Bruxelles, che dal 2001 designa le capitali dello sport, ha infatti accolto la candidatura di Cattolica a Comune europeo dello sport 2027 (European town of sport 2027), inserendola così nella rosa degli 8 Comuni finalisti. La comunicazione ufficiale è stata data alla sindaca Franca Foronchi durante il convegno ‘Aces Europe Awards: dai Comuni alle Regioni’ al Lingotto Fiere di Torino, ospitato all’interno della 41esima assemblea nazionale dell’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani). "È stata una grande soddisfazione ricevere questa notizia durante l’assemblea dell’Anci – spiega la sindaca – L’accoglimento della nostra candidatura è un primo riconoscimento del grande lavoro che stiamo facendo per rendere Cattolica sempre più attrattiva sul fronte dello sport, attraverso un piano di ammodernamento complessivo dei nostri impianti sportivi, dal nuovo palazzetto alla riqualificazione della piscina, per citare gli interventi più importanti. Un primo riconoscimento che è frutto del lavoro dei nostri uffici e della dirigente Claudia Rufer, i quali sono impegnati a mettere a punto il dossier da presentare alla commissione. È un’opportunità preziosa per Cattolica perché riconoscimenti come questo sono importanti in quanto dimostrano la capacità di una città di ospitare eventi internazionali, certificando l’alta qualità degli impianti e dei servizi, oltre a promuoverla in circuiti mondiali con ricadute notevoli in termini di turismo e accoglienza".

E non è tutto. "Come amministrazione comunale – continua la sindaca – investiamo molto sullo sport, che è nel nosro Dna. Lo abbiamo dimostrato ospitando eventi di richiamo internazionale come la Granfondo degli Squali, l’Inferno beach, Oceanman, Dominate the water". Prossimo step la redazione di un dossier su Cattolica che dovrà arrivare sul tavolo della commissione di Aces entro il 31 marzo.

Luca Pizzagalli