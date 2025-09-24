Comune nel mirino dei truffatori. Sventata frode da 150mila euro

Una trappola informatica ben congegnata, che avrebbe potuto far sparire nel nulla un ’tesoretto’ di 150mila euro. Gli autori della truffa non avevano però fatto i conti con i dipendenti del Comune di Santarcangelo, che hanno fiutato l’inganno e messo in sicurezza le casse dell’amministrazione clementina.

Nel mirino dei truffatori era finito un cantiere importante: quello per la riqualificazione a fini sociali dell’ex casello della ferrovia Santarcangelo-Urbino in via Rughi. Tutto era partito da una Pec arrivata in municipio, apparentemente regolare, e inviata dall’indirizzo certificato dell’impresa che sta eseguendo i lavori. Nella comunicazione si chiedeva di modificare l’Iban su cui versare parte dell’importo dovuto, come previsto per ciascun stato di avanzamento dei lavori. Una richiesta che, se fosse stata presa per buona, avrebbe fatto ’scivolare’ invece una somma ingente su un conto estero, fuori dall’area Sepa (Area unica pagamenti in euro) e pertanto difficilmente recuperabile. Ma qualcosa non tornava, ai dipendenti comunali. Grazie ai costanti contatti tra l’amministrazione e l’impresa, è bastata una verifica incrociata per capire che l’azienda non aveva ricevuto quanto attendeva. A quel punto è scattata la denuncia alle autorità e, con l’aiuto tecnico della tesoreria comunale, il bonifico è stato bloccato prima che finisse nelle mani dei truffatori.

Il sindaco Filippo Sacchetti non nasconde i timori. Frodi simili a questa potrebbero ripetersi. "Ci troviamo di fronte a truffe informatiche sempre più sofisticate, in grado di usare persino la posta elettronica certificata". Il tutto causando "crescenti difficoltà a pubbliche amministrazioni, imprese e istituti bancari, che si trovano così a dover fronteggiare frodi sempre nuove e imprevedibili". Sacchetti, però, rivendica anche la capacità di reazione della sua macchina comunale: "In questo caso è stato possibile far fronte al tentativo di truffa grazie a un lavoro di squadra rapido ed efficace tra uffici comunali e tesoreria, oltre al dialogo con l’impresa esecutrice delle opere che portiamo avanti con costanza e continuità, come per tutti gli altri cantieri pubblici di Santarcangelo". Infine, il ringraziamento a chi ogni giorno tiene la guardia alta: "Ogni lavoro realizzato dal Comune sul territorio richiede ai nostri uffici un impegno serrato, per le complessità di carattere normativo e gli imprevisti di ogni genere che possono colpire i cantieri. Ci tengo quindi a ringraziare gli uffici comunali, sia tecnici che amministrativi, per la continua attenzione prestata con l’obiettivo di garantire la miglior riuscita delle tante opere in corso di realizzazione".