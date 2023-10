Comuni fioriti: a Roma una delegazione di Bellaria

Una delegazione bellariese al meeting nazionale di Asplofor Comuni Fioriti. Con proprie idee, progettualità ma anche cibo e spirito di ‘romagnolità’, sabato 11 novembre un pullman partirà da Bellaria Igea Marina alla volta di Bellegra (Roma). Sarà un tour totalmente gratuito, per chi è interessato a partecipare, organizzato dalla Banca del tempo locale, da Aps, e coinvolgerà personaggi bellariesi come Frida Vasini, Fabiola Ronconi, Beatrice Antolini e molti altri. La partecipazione è aperta a tutti. Basta inviare una mail a bancadeltempobellaria@gmail.com o chiamare il 328.4897806, entro giovedì 9 novembre per organizzare il viaggio.

Il meeting Asplofor Comuni Fioriti è aperto agli associati, alle amministrazioni, a tecnici e esperti di settore e anche a cittadini che vogliono conoscere da vicino la realtà dei Comuni Fioriti, marchi di qualità della vita e i progetti per la valorizzazione del verde pubblico. Il meeting durerà tre giorni, dal 10 al 12 novembre. I lavori si aprono il venerdì con una tavola rotonda con amministratori, funzionari comunali, aziende e esperti del settore. Sabato invece visita di Bellegra e gemellaggio gastronomico tra le diverse regioni. Al pomeriggio via al concorso Donna Comuni Fioriti 2023, con una sfilata di vestiti e costumi tipici sul tema dell’eco-sostenibilità e il clou del meeting nazionale 2023 è per domenica 12 novembre, con la premiazione e la consegna di diplomi e riconoscimenti agli enti vincitori e l’attribuzione della ‘Bandiera Comune Fiorito’ con marchio di qualità.