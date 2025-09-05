Comuni fioriti, Bellaria è pronta per rappresentare l’Italia al concorso

Ad ottobre Bellaria Igea Marina volerà oltreoceano per rappresentare l’Italia al concorso mondiale Communities in Bloom. Un appuntamento che porta la città romagnola sotto i riflettori, con uno stand in Canada pronto a far brillare nome e colori del territorio. "Sarà un’occasione di visibilità notevole – afferma l’assessora all’Ambiente Adele Ceccarelli – capace di restituire alla nostra comunità un ritorno mediatico importante". Il percorso intrapreso non nasce per caso. In città sono già visibili i primi risultati: allestimenti sostenibili, aiuole rinnovate e spazi turistici riqualificati che i visitatori imparano a riconoscere come segni distintivi. "Abbiamo scelto piante perenni ed ecosostenibili, riducendo le stagionali e valorizzando arbustive e annuali. In questo modo – spiega Ceccarelli – il giardino urbano respira al ritmo delle stagioni, offrendo fioriture spettacolari e nuovi colori autunnali e invernali". Un cambio di passo che non riguarda solo l’arredo urbano: "È un approccio che richiama al rispetto della biodiversità e alla conservazione, ma richiede consapevolezza. Per questo promuoviamo momenti di confronto e formazione". I commissari internazionali hanno già espresso a giugno apprezzamenti, incoraggiando progetti come il nuovo lungomare Pinzon. Intanto la città si prepara al meeting nazionale dei Comuni Fioriti di Soverzene, occasione di scambio e crescita. La speranza è che la città in Canada, il mese prossimo, possa raccogliere i migliori ’fiori’ del suo percorso.