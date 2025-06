Comuni fioriti, Bellaria sarà il volto dell’Italia alla finalissima

"Abbiamo attivato una sinergia che coinvolge e mobilita tutti: amministrazione, associazioni, aziende. Un lavoro di squadra per presentare al mondo la nostra città, vivace, decorosa, verde e sostenibile". Così l’assessora all’Ambiente Adele Ceccarelli descrive l’impegno con cui Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere, da lunedì a mercoledì, i giudici internazionali del concorso Communities in Bloom – Comuni Fioriti. La visita, in programma in settimana, è propedeutica alla finale mondiale prevista in Canada a ottobre, dove Bellaria Igea Marina sarà l’unico comune italiano in gara. Insomma, una sfida non da poco. "Abbiamo individuato oltre trenta tappe – spiega Ceccarelli – che presenteranno ai giudici le mille sfaccettature della nostra città. Una Bellaria Igea Marina unita, piacevole, vivace, verde e azzurra, con il suo mare e le sue spiagge, ma anche proiettata verso il futuro con i tanti cantieri in corso e in progetto". Nel programma, un’attenzione speciale è riservata anche al mondo della scuola. "Anche i ragazzi, pur con le scuole chiuse – sottolinea l’assessora – saranno presenti per raccontare il loro impegno ambientale e le tradizioni studiate, con canti e balli popolari". Momento clou sarà la Festa alla Borgata, animata dall’Uva Grisa, la Corale cittadina e le azdore. La visita dei giudici si inserisce in una settimana simbolica per la città, che si apre domani con la Giornata ecologica in mare a cura dei diportisti e associazioni locali, e prosegue con un fitto programma di incontri e visite.

Aldo Di Tommaso