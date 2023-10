Comunità energetica. Costituzione più vicina

Fotovoltaico a chilometro zero e sinergie fra ente, cittadini e imprese. A Bellaria Igea Marina è tutto pronto per la creazione di una (prima) comunità energetica cittadina. Il "la" è arrivato grazie a un contributo regionale del valore di 38mila euro, ottenuto dal Comune a seguito della partecipazione a un bando pensato dalla Regione proprio per finanziare le comunità energetiche. E intanto è già arrivato l’interessamento di un’azienda del territorio, che ha formalizzato la disponibilità a fornire patrimonio fotovoltaico "ex novo" per la produzione di oltre 300 kilowatt di energia pulita. A spiegare tutto è l’assessora all’ambiente di Bellaria, Adele Ceccarelli. "Il Comune si era attivato con un primo incontro pubblico per illustrare a tutti i portatori di interesse, la disponibilità da parte del Comune di assumersi gli oneri economici della costituzione (della comunità energetica, ndr) e la volontà di devolvere a fini benefici parte del valore energetico prodotto", spiega la Ceccarelli. Il passo verso le rinnovabili in condivisione sarà "veloce". Venerdì prossimo il consiglio comunale discuterà il perimetro su cui muoversi per la costituzione della comunità energetica. L’avviso pubblico "sarà aperto a tutti". L’ente poi raccoglierà le manifestazioni di interesse di coloro che vorranno aderire in qualità di produttori o in forma di consumatori. "In uno scenario in cui la presenza della pubblica amministrazione non è obbligatorio, il Comune si è reso promotore e in qualche modo facilitatore nella creazione della prima comunità energetica di Bellaria Igea Marina", conclude l’assessora all’ambiente. Il 17 novembre, in previsione, anche un incontro pubblico con gli esperti di costituzione di comunità energetiche, che forniranno chiarimenti tecnici ai presenti.

Andrea G. Cammarata