Comunità energetiche Così gli edifici diventano una risorsa

Comunità energetiche a Coriano. Il primo tassello è stato posto ieri durante il convegno che ha visto presenti due esperti per l’Università della Calabria Daniele Menniti, docente ordinario di sistemi elettrici per l’energia, dipartimento Ingegneria meccanica energetica e gestionale, e Gianfranco De Gregorio docente ed esperto di agevolazioni pubbliche per i cittadini, imprese ed enti locali. "Informare e sensibilizzare - spiega il sindaco Gianluca Ugolini - sui vantaggi delle Comunità energetiche rinnovabili è stato il primo obiettivo del convegno. Con la comunità energetica, un edificio sia pubblico che privato, può diventare una risorsa per tutta la comunità. Si abbattono i costi e ci si aiuta a vicenda: le imprese con gli impianti sui loro tetti e i comuni con gli impianti sui propri tetti, penso per Coriano a quelli delle scuole e o del municipio".