Comunità solari e imprese

Presso la fiera Key - Italian Exhibition Group si è svolto il convegno - organizzato dal Tecnopolo di Rimini in collaborazione con Uni.Rimini, Centro per le Comunità Solari, Sgr Efficienza Energetica, RivieraBanca Credito Cooperativo e Level4 - “Transizione energetica: le comunità solari e la responsabilità d’impresa”.

Le comunità solari rappresentano una soluzione innovativa per accelerare la transizione energetica delle nostre città. Condividere risorse e conoscenze per produrre energia pulita è il primo passo verso un ambiente più sostenibile. L’idea della Solar Champions League ha come obiettivo quello di spingere sempre più cittadini ed imprese ad adottare comportamenti virtuosi: dall’uso consapevole dell’energia al sostegno di iniziative comunitarie per la produzione di energia rinnovabile. È un innovativo campionato che mette in competizione le comunità solari mettendo in campo le più avanzate conoscenze di economia comportamentale, mira a sensibilizzare le famiglie sulle energie pulite, sull’efficienza energetica e sulla riduzione delle emissioni di gas serra, promuovendo l’autoconsumo collettivo come strumento per ridurre la povertà energetica.