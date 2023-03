"Con 2 milioni mettiamo il porto in sicurezza"

Un incontro molto partecipato, oltre un centinaio di persone, per conoscere il futuro del porto e la sua messa in sicurezza a Bellaria Igea Marina. È quello che si è svolto martedì pomeriggio al Palaturismo. Presenti diportisti, operatori, categorie, marinai, il Circolo nautico, le associazioni di categoria economiche, albergatori, bagnini e molti cittadini privati. "Con diportisti, marinai e Circolo nautico ci eravamo già incontrati diverse volte nella fase evolutiva di progetto, l’ultima un mese fa – racconta il sindaco Filippo Giorgetti – Ma prima di concludere e approvare il progetto definitivo, volevamo fare un incontro pubblico, insieme all’ingegnere e progettista Alessandro Mancinelli". Mission del progetto? La messa in sicurezza delle barche dentro il porto canale, dentro l’asta del porto, "dove da tanti e troppi anni il problema è molto sentito – continua il primo cittadino – Oggi, per la prima volta, siamo di fronte a una progettazione compiuta, che ha tutti i crismi per essere votata e approvata. E allo stesso tempo ha già una copertura completa di finanziamento: 800mila euro da fondi regionali, ottenuti da un bando vinto, e il resto messi a completa disposizione dal bilancio comunale, con risorse nostre, per un totale di 2 milioni di euro".

L’amministrazione vuole risolvere il problema porto una volta per tutte. Il progetto ha raccolto dati da più fronti: quello dalla parte del fiume Uso in arrivo al mare, e quello ottenuto dalla boa posizionata al largo tra Bellaria e Cesenatico che rileva tutte le mareggiate, il moto ondoso, venti, altezze delle onde. "Con questo studio scientifico si è cercato di capire le situazioni più pericolose e frequenti, per la nostra zona – spiega Giorgetti – e da qui è partita la costruzione del progetto con delle curvature, per seguire e accompagnare fino a fuori dal canale la piena del fiume, per non rischiare l’insabbiamento. Previsto un nuovo ‘pennello’ di scogliere, lato mare, che prolunga la piena, ma allo stesso tempo protegge il porto canale dai venti e anche per non impattare sull’erosione della costa. Le onde in questo modo vengono ridotte per più del 60%". Dall’incontro di ieri è emerso che è in corso un dialogo tra più enti, come la Regione per la difesa della costa e il Ministero dell’ambiente, per lo screening ambientale l. L’amministrazione prevede di fare gara di affidamento lavori a ottobre 2023, per realizzare l’intervento entro il 2025, con un cantiere della durata di circa sei mesi.

Rita Celli