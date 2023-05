"Con Amusia racconto il disagio di chi si sente incompreso"

Nell’ambito della nuova rassegna ‘Cinema d’autore’, giovedì sera Riccione ospiterà Marescotti Ruspoli, regista di Amusia. Nel cast Carlotta Gamba, Giampiero De Concilio, Maurizio Lombardi e Fanny Ardant. Appuntamento alle 20,30 con aperitivo al Giometti Cinema. Amusia (mancanza di armonia) con riferimento alla malattia cerebrale che impedisce di comprendere, eseguire e apprezzare la musica.

Da cosa prende spunto questa sua opera prima?

"Dalla scoperta di questa malattia molto rara, coniata a fine Ottocento, ma certificata come patologia cerebrale solo nel 2005. Ho imparato a conoscerla leggendo Musicologia, libro di Oliver Sacks, brillante scrittore e psichiatra. Nel capitolo intitolato Amusia ne parla attraverso l’esperienza di alcuni pazienti".

Cosa percepiscono?

"A confronto con la musica o col canto avvertono una distorsione sonora fastidiosa, perché il cervello non riesce a decodificare le note. Apprendere che alcune persone nascono con un deficit musicale, l’ho trovato tragico, ma interessante dal punto di vista cinematografico e narrativo, un ottimo pretesto per raccontare una condizione umana molto più ampia, quella di sentirsi incompresi, diversi o incompatibili".

Come si sviluppa la trama del film?

"È la storia di una ragazza che scappa dalla propria realtà e s’imbatte in un ragazzo, un incontro che genera una storia d’amore tra due opposti. Il trailer era stato presentato a Riccione nel corso di Cinè".

Cos’ha ora in programma?

"Lavoro su un secondo film, ma per scaramanzia, non ne parlo, spero solo che vada bene questo: è il mio sogno. Gli altri due, come mi ero promesso, girare il primo film entro i trent’anni e lavorare con Luca Bigazzi, il più bravo direttore di fotografia del nostro Paese, si sono avverati". Nives Concolino