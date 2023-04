"Con Battiato canto il divino"

Un concerto "mistico" dedicato a Franco Battiato, per concludere in grande domani (sipario alle 21) la stagione del teatro della Regina di Cattolica. Sul palco Simone Cristicchi, già vincitore nel 2007 al festival di Sanremo, e la cantautrice Amara, più volte in lizza per ’Area Sanremo’. Filo conduttore del concerto sarà l’ultima opera composta da Battiato prima della sua morte, Torneremo ancora.

Messaggio inequivocabile di risurrezione, la canzone corona l’esistenza del cantautore siciliano, che era un appassionato di spiritualismo, influenzato dal mistico Rumi, nonché dalla teoria di Gurdjeff - che vede la vita come un sonno - e anche dal pensiero di Ramana Maharshi, Willigis Jager e del teologo Guidalberto Bormolini. Non a caso le loro parole saranno lette durante lo spettacolo, alternandosi alle canzoni arrangiate dal maestro Valter Sivilotti. L’artista siciliano è morto nel maggio 2021, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica, e non solo. Dal rock progressivo passando dall’avanguardia, fino alla ferma aderenza alla controcultura degli anni ’70. La sua amicizia con Gaber prima, poi i concerti di supporto all’estero per John Cale. Battiato insomma ha lasciato ai posteri un testamento artistico che Cristicchi si assume l’onere e l’onore di interpretare.

"È la libertà che ho ammirato in Battiato – rivela Cristicchi – Devo molto alla sua infinita grazia, al suo modo di concepire l’arte come una missione per aiutare la crescita e l’evoluzione spirituale". "Battiato – continua Cristicchi – è un punto di non ritorno: è stato l’unico cantore di un divino che non ha mai saputo di incensi e sagrestie". L’autore di Ti regalerò una rosa poi ammette "l’emozione e il privilegio di interpretare insieme ad Amara il repertorio mistico di Battiato". E assicura di volersi "immergere profondamente in quei messaggi del Maestro, che valicano i confini del tempo...". Anche Amara è pronta a compiere un passo indietro sul materialismo e sulla confusione della modernità, in cambio di una brillante riflessione su ciò che non serve per raggiungere la felicità. Perché "viaggiare nella consapevolezza della coscienza lucida di Battiato è stato come spingermi oltre confine, un elevarsi a nuove frequenze, altri codici, altre certezze, alte visioni del sé e della realtà circostante". Insomma è già l’inizio per un nuovo Centro di gravità permanente.

Andrea G. Cammarata