"Con Black out racconto su RaiUno l’eterna lotta tra l’uomo e la natura"

Il suo volto è stato scelto anche dal premio Oscar, Paolo Sorrentino, per la serie cult di Sky The new Pope. L’attore cattolichino Alessandro Riceci ora è tornato in tv con una serie molto attesa su RaiUno: interpreta uno dei personaggi più enigmatici di Black out - Vite sospese, per la regia di Riccardo Donna, protagonista Alessandro Preziosi. Riceci è nato e cresciuto a Cattolica. A 20 anni decide intraprende la carriera di attore, prima a Milano poi a Roma, dove vive ormai da 23 anni.

Lunedì e ieri sera in tanti sono rimasti incollati agli schermi, per vederla nella nuova serie su RaiUno.

"Avevo già lavorato in passato con Donna – racconta Riceci – per la serie Nero Wolfe con Pannofino, e ci eravamo detti che ci saremmo ritrovati. E così è stato. Ho fatto un primo provino più di un anno fa poi, dopo un’altra serie di selezioni, sono stato scelto dal regista".

Il cast è davvero internazionale.

"Sì, ci sono attori tedeschi, francesi, egiziani. Abbiamo formato un bel gruppo nei quattro mesi di riprese. La serie racconta la storia di un gruppo di persone che, la vigilia di Natale, rimangono intrappolate in un hotel nella Valle del Vanoi a causa di una slavina. Tra loro ci sono però segreti, storie e destini intrecciati. E’ un thriller molto interessante e un racconto di sopravvivenza, mette le persone contro la natura ma anche l’una contro l’altra. Un po’ come Lost".

Che personaggio è quello interpretato da lei?

"Io sono Umberto, padre di una ragazzina muta. Anche io, come molti altri, ho tanti segreti. E ho un ruolo strategico nella storia".

La trama della serie si ispira alla tragedia di Rigopiano, accaduta il 18 gennaio 2017?

"No, non è assolutamente collegata al tragico fatto. E paradossalmente parla più del futuro, che del passato. Alcuni elementi fanno riflettere su un probabile futuro non troppo lontano".

La cosa che l’ha colpita di più girando in montagna?

"A parte le avversità e la neve, che dovevamo andare a cercare per colpa del cambiamento climatico, lo scoppio della guerra in Ucraina mentre eravamo sul set. Nella serie arriva un elicottero con militari russi… Siamo rimasti molto colpiti visto quello che poi è accaduto a distanza di pochi giorni".

Dopo le prime puntate di lunedì e ieri a quando le prossime? "Andranno in onda lunedì e martedì della settimana prossima, e sempre in prima serata. Ma per chi si fosse perso la serie la può cercare su Rai Play".

Quali saranno nel 2023 i lavori che la vedranno coinvolta?

"Ho lavorato nel cast della commedia con Serena Rossi e Fabio Balsamo, Beata te, tuttora visibile su Sky e Now Tv. Poi fra poco riparto con una compagnia olandese, la Wunderbaum, per la realizzazione dello spettacolo ‘Il disperato’, dove reciterò in italiano. Il tour partirà a ottobre".

Rita Celli