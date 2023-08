Con ’Calici’ si brinda al boom di turisti

Rosso, bianco e pure bollicine. Si torna a brindare a Santarcangelo con uno degli eventi estivi più attesi. È tutto pronto per la la 25esima, di Calici Santarcangelo, in programma l’11 e il 12 agosto, che richiamerà migliaia di persone. Anche stavolta Calici Santarcangelo promette di essere un gustoso viaggio alla scoperta dei migliori vini e delle eccellenze del territorio, accompagnati da eventi e musica dal vivo. Il pubblico potrà degustare i vini di 35 diverse cantine lungo le vie del centro storico. A queste poi si aggiungeranno la ’Strada dei vini e dei sapori dei colli di Rimini’ e i produttori del progetto Rimini Rebola, nato per riscoprire questo vino tipico, che coinvolge 16 aziende.

Tanti brindisi e non solo. Oltre alle degustazioni ci saranno tanti concerti e anche acrobati, giocolieri, mangiafuoco e trampolieri. Da non perdere l’osservazione delle stelle cadenti, proposta dal gruppo astrofili che sarà presente per l’occasione in piazza Pedretti. Previste anche le visite nella Santarcangelo sotterranea: un viaggio alla scoperta delle grotte tufacee dove si conservava il Sangiovese. Senza dimenticare il buon cibo con le offerte fra "mare e monti".

Il tema di quest’edizione, organizzata sempre da ’Città viva’ (è l’associazione che riunisce le attività del centro) e dalla Pro Loco è Sul filo della vitae. È il modo per raccontare come l’evento, come un filo, lega la passione per il vino, l’arte e il buon cibo alle persone che ogni anno vivono con il cuore la manifestazione. Per festeggiare il traguardo delle 25 edizioni ecco anche lo speciale calice, in edizione limitata, acquistabile (nei giorni prima dell’evento) presso gli uffici Iat e in alcuni negozi.

Tra le tante iniziative di Calici anche l’inedita La bol: bollicine a Santarcangelo, che si terrà in piazza Monache. Sarà uno spazio tutto dedicato alle degustazioni di "bollicine" di alto livello. Il progetto nasce in collaborazione con Romagna Wine, mentre l’Osteria da Oreste e il Sushi Corner accompagneranno le serate con una proposta gastronomica speciale. L’Ais, l’associazione italiana dei sommelier, oltre a collaborare sul campo con le degustazioni dei vini proposti, farà anche da giuria. In palio il premio ’Sanguis Jovis’: sarà assegnato al miglior Sangiovese scelto fra le cantine dell’evento. Due giorni tutti da gustare, "che richiameranno anche tanti turisti", assicurano il Comune e gli organizzatori.

Questo si sta confermando per il turismo a Santarcangelo un anno d’oro. Da gennaio a giugno i turisti arrivati sono stati 10mila, il 18,5% in più del 2022 e addrittura il 40,6% in più del 2019. In forte aumento anche le presenze (i pernottamenti), già a quota 17.713 nei primi sei mesi, ovvero il 43,8% in più del 2019.

Andrea G. Cammarata