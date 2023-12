Con Dotti a lezione di impresa sociale

Terza tappa oggi del percorso In-dipendenti. Dipendere per essere unici, promosso dall’Istituto di scienze religiose ’Marvelli’ di Rimini. Stasera salirà in cattedra Johnny Dotti che parlare dei legami. L’incontro si terrà a partire dalel 20,45 presso il seminario vescovile di Rimini, in via Covignano 265. Dotti è imprenditore sociale, pedagogista, docente universitario ed è stato presidente e consigliere delegato di Cgm, la maggiore rete delle imprese sociali italiane. Don Marco Casadei presenta così la serata: "Con Dotti vogliamo riflettere sulla possibilità di fare impresa e costruire valore, favorendo la nascita di legami fecondi e sostenibili".