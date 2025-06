"Con eventi e comunicazione rafforziamo l’identità della città"

"Abbiamo deciso di guardarci allo specchio e raccontarci per davvero: sapere chi siamo è il primo passo per farci scegliere", afferma Milena Casali, assessora al Turismo di Bellaria Igea Marina. Da qui è nato, a gennaio, un percorso condiviso per definire l’identità profonda della città. Un progetto promosso con Fondazione Verdeblu e il tavolo Dmo – che riunisce bagnini, albergatori, Confcommercio e Comune – guidato da Gianmarco Montanari di AlbergatorePro. "Un lavoro di squadra – spiega – per mettere al centro valori, visione e coerenza". Il percorso si integra ai piani strategici già avviati e punta a far emergere ciò che Bellaria Igea Marina è e vuole raccontare: "cura, autenticità, famigliarità, benessere, lentezza attiva e sicurezza". "Valori semplici ma profondi – sottolinea Casali – che definiscono il nostro stile di vita e modo di accogliere". Saranno visibili ovunque: "Nella comunicazione, nel turismo, nelle piste ciclabili, nella balneazione sicura, in una città tranquilla e sicura". Una comunicazione chiara e mirata parlerà a famiglie, over 60 e amanti del turismo lento e sportivo. "Fondamentali saranno – conclude l’assessora – gli eventi che rifletteranno l’identità locale: dalle fiere tradizionali alle settimane per bambini, il nostro obiettivo è garantire il benessere collettivo". a. d. t.