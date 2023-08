Con Federico Buffa all’arena colonia Roma la notte Mondial 1982

Serata speciale all’arena dell’ex colonia Roma per rivivere una ’notte magica’. Quella dell’11 luglio del 1982, il cui ricordo è rimasto indelebile nelle menti e nei cuori degli italiani. Quella notte – in cui gli azzurri di Enzo Bearzot batterono la Germania ovest per 3-1. Stasera Italia Mundial, fortunato spettacolo del giornalista Sky Federico Buffa, in scena insieme al pianista Alessandro Nidi. Il giornalista e volto noto di Sky racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982.