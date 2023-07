Con Gabry Ponte ed il Memorabilia tutti in pista al Cocoricò

Calendario ricco anche al Cocoricò di Riccione che già domani sera propone al pubblico un dj set unico, quello di Gabry Ponte. Dalle 23 l’artista, ex Eiffel 65 con i quali ha venduto oltre dieci milioni di dischi nel mondo ed ha pubblicato il celebre singolo Blue. Oggi Ponte ha fondato, e dirige, una casa discografica indipendente, ’Dance and Love’. Sempre sotto la ’piramide’ il 22 luglio ci sarà un altro grande evento, ’Memorabilia’. Tanti gli artisti in consolle nel locale, tra questi Lenny Dee, Cirillo, Saccoman,Principe Maurice Ricci jr, Sensoria live; Ralf, Claudio Di Rocco, Federica Baby Doll, T-room, Mario Più, Ricky le Roy, Joy Kitikonti, OoZicky, Franchino, Luca Pechino. Tutti gli appuntamenti su www.cocorico.it