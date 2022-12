"Con ’Gridalo’ canterò a Sanremo l’amore per Dio"

Oltre all’aforisma di Sant’Agostino secondo cui "bene cantando si prega due volte", è facile credere che a chi canta male (e a chi lo ascolta) passa la fede. Alla massima attribuita al Dottore della Grazia di Ippona – di cui però non v’è traccia nelle Enarrationes in Psalmos – si può aggiungere quanto riporta nei Sermones: "Cantare bene è di chi ama". Che è un po’ il precetto a cui s’è ispirato Fabrizio Venturi, il cantautore che s’è inventato il ‘Festival della canzone cristiana’, seconda edizione del Sanremo Christian Music Festival che si svolgerà nella città dei fiori dal 9 all’11 febbraio 2023 – contestualmente alla 73esima edizione del Festival della canzone Italiana – nel Teatro del Palazzo dell’antico ospedale di Sanremo.

Una rassegna a cui parteciperanno 22 concorrenti da ogni parte d’Italia, di cui tre dell’Emilia Romagna: la cantautrice Tamara Medici di Villa Verucchio (con il brano Gridalo), la bolognese Carlotta Santandrea, musicista e docente di tango (Sei qui nell’anima) e il cantante fioranese Nico (Papa Francesco, uno di noi). La kermesse verrà presentata dall’attrice Daniela Fazzolari con Mogol nel ruolo di unico gran giurì.

Tamara Medici, diplomata in arte, in grafica e filmica, docente di canto e cantante di razza per anni in tournée in buona parte del globo, non ha dubbi sul suo strumento voce: "Sono un mezzo soprano, le mie corde vocali sono jazz come tutto quello che mi riguarda. Ho cominciato a cantare con orchestre di ogni genere musicale, come al Gran Galà ‘Premio Bacco del Festival del Cinema’ premiato a Berlino. A 23 anni mi sono trasferita con un quartetto in Giappone portando con me i classici del jazz e gli evergreen. Il mio primo ep Bad Boy, è uscito in Qatar al Virgin music store di Doha col nome d’arte Aishai". La svolta che cambia la vita? "Nel 2019. Dopo un vissuto molto intenso decido di abbandonare le mie conoscenze e i miei contatti per dedicarmi a un altro tipo di ricerca: inizio a cercare Dio, cantando la versione italiana di Trust in You che traduco in Crederò in te. Un videoclip con cui lascio ogni sogno a Dio, regalandogli tutti i miei sacrifici e i miei sforzi". L’aggancio con la rassegna cristiana? "Due settimane fa attraverso un servizio su Italia Uno vengo a conoscenza del Festival di Sanremo della musica cristiana, giusto in tempo per iscrivermi con il brano Gridalo scritto con l’amico e compositore Pascal Trombetta".

Gian Aldo Traversi