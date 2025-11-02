Con Guerritore e Servillo è Cinema d’autore

Grande attesa a Riccione per la nuova rassegna Cinema d’autore, che al Giometti Cinepalace dal 6 novembre all’11 dicembre, ogni giovedì proporrà pellicole selezionate, già protagoniste dei maggiori festival italiani e stranieri. Come sempre anche in questa edizione non mancheranno gli ospiti, tra i quali spicca l’amatissima Monica Guerritore, che il 13 novembre presenterà Anna, film dedicato alla grande Anna Magnani, proiettato in anteprima mondiale alla Festa del cinema di Roma 2025 e in uscita nelle sale giovedì 6 con Notorious Pictures. Tra gli altri ospiti d’eccezione, il 4 dicembre Francesco Frisari, regista di Quale allegria. Anche in questa prima parte del Cinema d’autore, che si prolungherà fino a primavera con un altro ciclo, all’inizio di ogni proiezione è previsto un ‘aperitivo socializzante’ offerto da Indaco Bistrot Riccione.

Si parte dunque questo giovedì con L’Attachement, La tenerezza, film drammatico del 2024, scritto e diretto da Carine Tardieu, che vede protagonista Valeria Bruni Tedeschi, di recente molto apprezzata per il suo ruolo in Duse, film di Pietro Marcello, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Sempre in novembre il 13 si continua con Anna e con la Guerritore in sala che, oltre a esserne la regista, ne è pure interprete e sceneggiatrice, e il 20 con un film originale e ricercato, Le città di pianura, road movie italiano diretto da Francesco Sossai, presentato al Festival di Cannes, che con sguardo lucido e intelligente sorprende per qualità della scrittura e cast ineccepibile. Nello stesso mese, il 27, sulla scia della Giornata contro la violenza sulle donne in calendario il 25 novembre, è in programma Tre amiche, film che, con il consueto tono leggero e delicato della regista francese Emmanuel Mouret, racconta le complicazioni delle relazioni amorose e la stabilità del valore dell’amicizia al femminile.

È fissata per dicembre la seconda data istituzionale, quella del 3 Giornata per le disabilità, che s’intreccia con Cinema d’autore. Per l’occasione giovedì 4 sarà proiettato il docufilm Quale allegria del regista Francesco Frisari, presente in sala. Presentato al prestigioso Biografilm Festival, la produzione è sostenuta da Rai cinema, Emilia-Romagna Film Commission, ministero della Cultura, Fondazione Lucio Dalla e numerose associazioni impegnate sul versante della disabilità. Il documentario indaga le ossessioni dello zio del regista incredibilmente simile a Lucio Dalla. Nel film sono inserite musiche e materiali d’archivio inediti del cantautore. Si chiude l’11 con La famiglia Leroy, film francese sulla complessità dei sentimenti famigliari, attraverso un viaggio di due coniugi con figli a seguito per superare la crisi coniugale e rivivere luoghi e momenti felici. Fuori programma, il 12 dicembre alle 18,30, appuntamento con Toni Servillo per la presentazione di Rasoi di Mario Martone, di recente restaurato dalla Cineteca di Bologna.

Nives Concolino