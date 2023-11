"Con i 12 milioni ricavati dalla vendita del Fulgor potenzieremo servizi e posti letto per gli anziani"

La vendita del Fulgor al Comune per 12 milioni "non servirà, come si potrebbe pensare, a sanare il bilancio’. Ci metterà nelle condizioni di intervenire sulle nostre strutture e aumentare i posti letto". A spiegarlo, il giorno dopo l’ok all’operazione in commissione, è Stefano Vitali, il presidente dell’Asp ’Valloni Marecchia’ che gestisce varie case di riposo e scuole. Vitali anticipa alcuni degli interventi che saranno finanziati, "come l’efficientamento energetico della casa di riposo di via di Mezzo, la riqualificazione di Palazzo Palloni in corso d’Augusto, l’aumento dei posti letto alla casa di riposo e il nuovo centro diurno a Santarcangelo. Saremo nelle condizioni di essere autosufficienti per consolidare e ampliare i servizi". Della vendita del Fulgor se ne parlava da tempo e "vorrei ringraziare il sindaco Sadegholvaad e gli assessori Magrini e Gianfreda per aver sostenuto questo importante passo".