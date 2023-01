Con i grandi pasticceri la Riviera si fa dolce

Centinaia di hotel prenotati in Riviera in vista della prima giornata del Sigep, il salone del gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè. Solo 400 nella sola Rimini mentre saranno decine a Riccione ed anche verso nord, fino a superare il confine della provincia. La pandemia è ormai un ricordo e l’obiettivo è riavvicinarsi ai numeri del 2019. In Fiera per l’evento organizzato da Ieg è ormai tutto pronto. Arriveranno i migliori pasticceri pronti a sfidarsi nei campionati che occuperanno la Pastry arena. Ma sarà tutto un mondo ‘dolce’ a muoversi, con stand, novità e tanto tanto altro.

Poco spazio al virtuale. Il ritorno al futuro lo si farà in presenza. Ed è per questo che il Comune di Rimini ha pensato a un piano del traffico per cercare di arginare la mole di veicoli che si butteranno in strada in quei giorni. La Polizia locale ha studiato soluzioni per rendere il traffico più fluido in arrivo ai parcheggi, così da evitare blocchi a ridosso della fiera. Verrà potenziato anche il numero delle unità di polizia municipale che quotidianamente saranno dislocate in zona fiera e lungo tutte le arterie principali che portano ai padiglioni. Nel complesso la Polizia municipale riminese prevede di utilizzare in strada almeno 70 agenti dislocati su tre turni. L’impianti di videosorveglianza sulle strade verrà utilizzato per monitorare il traffico e intervenire in modo puntuale e senza ritardi. Verranno potenziate anche alcune linee dei bus del trasporto pubblico. Saranno attivati i bus shuttle da e per le zone di ricettività alberghiera e potenziati i bus shuttle da e per l’aeroporto di Bologna. Ovviamente ci saranno i treni, fondamentali per spostare il popolo del Sigep lungo la costa inclusa Riccione dove sono attese tante presenze.

All’interno dei padiglioni non mancherà lo spettacolo. Carlo Cracco sarà presente il 23 gennaio, mentre il giorno precedente, domenica, sarà la volta del format ‘Differenti visioni e grandi idee’ a cura del maestro Iginio Massari, il quale inviterà sul palco maestri gelatieri e cioccolatieri di fama nazionale ed internazionale. In due distinte occasioni sarà protagonista anche il maestro Mirco Della Vecchia, rinomato cioccolatiere che detiene più Guinness mondiali nel settore della pasticceria e della cioccolateria, nonché vincitore nel 2007 e nel 2008 del Campionato italiano di cioccolateria.