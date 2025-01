"Con i matrimoni gli hotel vanno a nozze"

"Il mio sogno? Fare di Bellaria Igea Marina la capitale dei matrimoni". Sorride Katia Foschi, titolare del 4 stelle Blu Suite, uno dei pochi hotel costruiti ex novo in riviera da 30 anni a questa parte. Partiamo dall’inizio: da quando il Blu Suite è ’casa comunale’? "L’amministrazione l’ha formalizzato nel 2023. Il Comune aveva indetto un bando per fare nuove case comunali. Io ho partecipato e questo è il risultato di tre anni di lavoro intenso. Da allora si possono celebrare cerimonie civili".

Ma in passato avete ospitato matrimoni...

"Sì. Ma in precedenza avevamo ospitato cerimonie simboliche, in spiaggia o in hotel, le richieste erano già tante, oppure solo ricevimenti al Blu Restaurant".

Avete anche fatto un ampliamento.

"Nel 2022: da allora il Blu Suite è stato pensato nell’ottica di sviluppare questo segmento di mercato, il wedding. Segmento in cui credo molto non solo per destagionalizzare".

Perché la appassiona?

"Mi piace molto, è un lavoro lungo, accompagni gli sposi per tutti i mesi della preparazione, ma intenso, diventi un amico, un confidente, condividi davvero emozioni e gioie".

Qualche numero?

"Nel 2023 abbiamo celebrato 6 matrimoni, nel 2024 sono raddoppiati, ben 12. Nel 2025 abbiamo 25 matrimoni, alcuni piccoli, 20-30 persone, la maggior parte 70-90 persone".

Provenienza?

"Il grosso proviene da Milano, Modena, Reggio Emilia, Lombardia ed Emilia. Alcuni soggiornano diverse notti, altri ospiti approfittano per fare vacanze visto l’invito al matrimonio".

Pernottano tutti al Blu?

"Non tutti. C’è indotto anche per altri hotel. Così come per fiorai, parrucchieri, fotografi, musicisti, che sono sempre del posto. Abbiamo una lista di fornitori da consigliare collaudati, e collaboriamo con tante realtà del territorio".

Due parole sul suo staff.

"Il nostro chef Giovanni Maniaci e la sua brigata segue la preparazione di tutte le cerimonie. Abbiamo professioniste bravissime come Alessia Bocchini, fotografa, e la wedding planner Stefania Zavatta. Abbiamo un arco di fiori che allestiamo proprio in riva al mare".

Prossime date?

"I matrimoni sono nei mesi di aprile, maggio, giugno , settembre e ottobre. Per scelta non ne accetto a luglio e agosto. È una bella occasione per farsi conoscere da tante persone che magari non sarebbero venute in Romagna".

Chi li celebra?

"Spesso il sindaco stesso".

Mario Gradara