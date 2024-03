"Con i miei scatti racconto il coraggio di mamme speciali"

"Il ’dono’ della malattia nei figli ha fatto conoscere a queste madri il vero senso della vita". Giancarlo Frisoni, mentre presenta a Palazzo Soleri la sua nuova mostra fotografica, Madri per sempre, va a ritroso nella memoria e cerca così un ricordo particolare. "Una donna esausta a causa degli sguardi commiserevoli sul figlio disabile, che urla: ‘Mio figlio non è un mostro, è una forza della natura’". Una catarsi di "coraggio", insomma. Ed è un lavoro di sintesi la mostra di Frisoni, frutto di un più ampio progetto sfociato anche in un bel libro fotografico Madri (pubblicato da Pazzini editore). L’esposizione mette a nudo la vita le difficoltà delle madri che si prendono cura dei propri figli affetti da gravissime disabilità. Gli scatti di Frisoni resteranno esposti fino al 15 marzo a Palazzo Soleri, sede della fondazione San Giuseppe. Dall’11 al 13 marzo (a partire dalle 16) sono inoltre previste le proiezioni di alcune storie toccanti. Ospiti a turno saranno proprio le madri "resilienti" e i loro figli disabili.

Al taglio del nastro di Madri per sempre era presente per la Provincia di Rimini anche Barbara di Natale. Consigliera di parità che ha descritto i lunghi "anni di volontariato" passati a fianco di quei disabili che le hanno segnato la vita "per sempre". Bambini e ragazzi accuditi dalle loro madri biologiche, ma anche da quelle "non biologiche". E quest’ultime, per Frisoni, cercano la maternità come un bisogno primario "a cui non possono rinunciare". Per Paola Benzi, la presidente della Fondazione San Giuseppe, le fotografie di Frisoni sono istantanee che ritraggono le donne che non cercano "alcuna "commiserazione". Dagli scatti trapela piuttosto "la loro operosità e la preoccupazione per i figli non autonomi".

"Volevo mostrare la loro sofferenza – spiega Frisoni – in una società che, sempre di più, non vuole vedere la sofferenza". Madri "forti" e dotate di una grande dignità: "Rivorrebbero la loro vita, tale e quale come è stata, senza rimpianti". Donne la cui maternità non termina con l’entrata nell’età adulta dei figli, ma anzi prosegue con la preoccupazione di lasciarli un giorno nelle mani di "qualcun altro". È il caso di una delle protagoniste più anziane del libro, una donna di 86 anni, che accudisce il figlio disabile "nella speranza di trovare presto un’altra persona capace di prendere il mio posto".

Andrea G. Cammarata