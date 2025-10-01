"Con il Caffè Roma facciamo il bis in piazza"

Sono i nuovi ’padroni’ di piazza Ganganelli. Dopo aver preso in gestione il Caffè Centrale, da venerdì Filippo Piccari e Stefano Zuffetti saranno anche dietro al bancone del Caffè Roma. "Non vediamo l’ora. Siamo orgogliosi di gestire uno dei bar storici del centro di Santarcangelo come il Caffè Roma", dicono i due giovani imprenditori. Piccari ha 25 anni, Zuffetti ne ha 2 in più. Hanno preso il Centrale un anno fa, rivoluzionando il bar. Ora la nuova sfida con il Caffè Roma, che cambia gestione dopo oltre 20 anni. Nel 2004 era stata la famiglia Pirini a rilevare la storica attività. Il Caffè Roma ha più di un secolo di vita. Venne inaugurato nel 1911, dal 1941 fino a 2004 è stato gestito dalla famiglia Pagliarani. I nuovi titolari del bar ’entreranno’ da oggi nel locale. "Staremo chiusi giusto un paio di giorni, per portare le nostre attrezzature, sistemarci e organizzare tutto per partire al meglio. Apriamo venerdì, nel giorno del mercato. E non vediamo l’ora di iniziare", dicono ancora Piccari e Zuffetti. Che, almeno al momento, non hanno in programma lavori e interventi di riqualificazione nel bar. "Il Caffè Roma è un locale storico, molto bello, che ha il suo fascino. Non intendiamo stravolgere nulla. Pensiamo, più avanti, di ristrutturare e migliorare il dehor". Che è uno dei punti di forza del Caffè Roma, considerando sia la posizione del dehor affacciato su piazza Ganganelli, sia l’ampiezza della struttura.

Non è l’unica novità nel centro a Santarcangelo. C’è fermento in queste settimane tra i pubblici esercizi. Cambierà la gestione anche del bar Alta Marea, il locale che si trova davanti alla scuola elementare in via Giordano Bruno. L’11 settembre ha invece aperto il Brigante, il ristorante in via Andrea Costa ricavato negli spazi dov’era fino al 2024 la Trattoria del Passatore, che l’anno scorso si è spostata di pochi metri in una nuova sede. Il turnover dei locali è la conferma di come Santarcangelo resti una piazza appetibile per i pubblici esercizi. Diverso il discorso per i negozi. In centro le vetrine sfitte stanno aumentando sempre di più. Pesano – qui come altrove – i costi di gestione, sempre più elevati, e il caro-affitti.