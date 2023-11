Con il camion travolge novantenne e scappa

Ha investito una novantenne in via Pozzo Lungo. Ma anziché fermarsi e prestare soccorso all’anziana, l’uomo alla guida del mezzo è fuggito. È accaduto giovedì pomeriggio a Santarcangelo. La donna si trova tuttora ricoverata all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena: è sotto osservazione – vista anche l’età – ma per fortua non è in pericolo di vita. E nelle prossime ore verrà risentita dagli agenti della polizia locale di Santarcangelo, che nel frattempo sono riusciti a identificare il pirata della strada.

L’incidente è avvenuto l’altro ieri, poco dopo le 14, su via Pozzo Lungo, all’inizio della salita che porta verso la parte alta del centro storico e il convento dei cappuccini. La donna era ai margini della strada con la bicicletta (ancora non si è capito se stava pedalando o la conduceva a mano) quando un camion l’ha colpita di lato facendola cadere rovinosamente a terra. Sono stati alcuni passanti a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i vigili. La donna è stata trasportata al ’Bufalini’ di Cesena, dove si trova ancora ricoverata e sotto osservazione: ha riportato diversi traumi e ferite, ma non è in pericolo di vita. Grazie ad alcuni testimoni e all’attività di indagine condotta subito dopo l’incidente, gli agenti della polizia locale dopo alcune ore sono riusciti a risalire all’identità del pirata della strada. Si tratta di un uomo, anche lui residente a Santarcangelo come la donna che ha investito. Giovedì pomeriggio stava guidando il camion dell’azienda per cui lavora, quando ha travolto l’anziana in via Pozzo Lungo e poi è fuggito. Fondamentali per la sua identificazione sono stati anche gli elementi forniti da alcuni testimoni. Contro l’uomo è scattata la denuncia per omissione di soccorso. Nelle prossime ore i vigili risentiranno l’anziana investita, per chiarire meglio la dinamica dell’incidente.