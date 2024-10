Con il mercato più movimento

Quella dell’edicola Moretti di Stefano Moretti è una situazione a parte, come dice lui stesso. "L’inflessione della carta stampata si è iniziata a registrare già 15 anni fa e per questo ho provato a diversificare la proposta – spiega Moretti –. Con il Covid ho lavorato anche di più, le persone facevano di tutto per uscire e comprare anche solo un giornale, ma poi la situazione è tornata ad essere quella di sempre. Ciò che salva la mia attività è il mercato settimanel e l’arco d’Augusto che è qui davanti e portano movimento. La situazione è comunque generalizzata in tutto il centro, chiudono i negozi di articoli vari e aprono bar e ristoranti. Una sofferenza per tutto il mercato".