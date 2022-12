"Con il mio stipendio assumiamo un operaio"

"La mia indennità di assessore servirà a finanziare attività del settore lavori pubblici e manutenzioni contribuendo all’assunzione di un nuovo dipendente". Una assunzione in più nel municipio di Coriano, nel settore delle manutenzioni per i lavori pubblici così da dare impulso ai piccoli interventi di cui necessita il patrimonio comunale. E’ stata questa la scelta che Domenica Spinelli, vicesindaco e parlamentare di Fratelli d’Italia, ha preso di concerto con assessori e il sindaco Gianluca Ugolini. La senatrice per legge non può fare il cumulo delle indennità che percepisce. Questo di fatto libera le risorse per la carica di vicesindaco che non potrebbero venire incassate. Come vice sindaca avrebbe percepito nel 2023, 18mila euro, soldi che saranno sfruttati per assumere un nuovo operaio per lo svolgimento di mansioni utili al territorio.

"È la legge che prevede di rinunciare al doppio incarico – spiega Spinelli – così ho deciso di proseguire la mia attività di amministratore comunale a Coriano, per la quale i cittadini mi hanno premiata, e di destinare la mia indennità all’ingresso di una ulteriore figura professionale nella macchina comunale favorendo nuova occupazione in un momento non facile dal punto di vista lavorativo per molte persone. La mia rinuncia va quindi nella direzione di dare un contributo concreto a servizio della comunità corianese verso un settore come quello delle manutenzioni sempre sensibile per i cittadini".