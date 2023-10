Con il suo fiuto Jolie batte tutti: scova tre tartufi in 36 secondi

Pubblico delle grandi occasioni anche l’altro ieri a Sant’Agata, alla seconda domenica della Fiera nazionale del tartufo. E come da tradizione è andata in scena la gara dei cani da tartufo, impegnati al parco Montefeltro nella caccia all’oro dei boschi nel minor tempo possibile. Partecipazione da record: 25 cani (17 femmine e 8 maschi) provenienti da Trento, Città di Castello, da Macerata e altre località marchigiane, e ancora da Castel San Pietro, Bagnacavallo e naturalmente dal Riminese e della provincia di Forlì-Cesena. "Gara emozionante – dice Andrea Rinaldi, organizzatore dell’evento – con 11 cani che hanno scovato 3 tartufi nel tempo stabilito". I primi 4 cani sono stati talmente bravi e veloci che non hanno avuto bisogno del barrage. Ha vinto Jolie di Daniele Peppinari da Verghereto, un lagotto femmina di 7 anni: ha scovato 3 tartufi in soli 36 secondi. Secondo classificato Pan, lagotto maschio di 5 anni di Cristian Fiori da Villanova di Bagnacavallo, terza Onda, springer spaniel femmina di 11 anni del santarcangiolese Mirco Tomassini. In gara un cane aveva fiutato qualcosa per poi tirare dritto. A fine gara uno dei giurati ha invitato il cavatore Marco Docci ad approfondire. Risultato: il suo cane ha trovato un tarfufo bianco di bella pezzatura.