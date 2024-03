Con la fogheraccia torna Vivere Riccione

Si avvicina la primavera e torna in edicola il fascicolo Vivere Riccione. Le storie e i personaggi di Riccione tornano con il quotidiano in uscita sabato. E non poteva che essere dedicato alla primavera e ai riti che segnano il passaggio dalla stagione fredda al risveglio della natura parte delle storie e dei servizi narrati. Non poteva dunque mancare la fogheraccia. Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di farne un evento vero e proprio che cadrà come negli anni passati per San Giuseppe. Con Vivere Riccione abbiamo voluto tornare alle origini, tessere il filo il rogo che precede l’equinozio con le serate passate davanti al fuoco delle generazioni passate. Erano altri tempo, il dopoguerra. A ripercorrere i tempi passati sarà Edmo Vandi. Al mare i roghi erano pochi. Ogni tanto, qua e là. Ma in Paese, nella parte storica di Riccione, ce n’erano molti di più. Si accendevano i fuochi per San Giuseppe. Se ne trovavano diversi, strada dopo strada. Poi c’era la chiesa, e lì si ritrovavano i bambini e le famiglie attorno al fuoco più grande di tutti gli altri.

Uno sguardo al passato prima di tuffarsi tra gli eventi e le iniziative di questa Pasqua riccionese. In realtà si andrà oltre ai giorni pasquali considerando l’inizio della primavera e le iniziative che si svolgeranno in città.

Nell’uovo ci sarà il concerto di primavera. Le porte della Sala Concordia del palazzo dei congressi si apriranno la sera del 30 marzo per accogliere gli spettatori del concerto del musicista Stefano Bollani. Negli stessi giorni pasquali, in pieno centro, in viale Virgilio si terrà la prima edizione di Vintage market in collaborazione con le attività della galleria.

Un tuffo negli anni settanta fino ad arrivare al Duemila con capi che arrivano da più parti del mondo, dal Regno Unito, dalla Germania fino agli Stati Uniti. A Villa Lodi Fè è invece in programma un’edizione speciale dello Smanèt che riunirà artigiani e creativi.