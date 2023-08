Con la pistola sul lungomare "Siamo dei famosi TikToker" Gruppo di giovani nei guai

Con il passamontagna e una finta Glock sul lungomare di Riccione. "Siamo dei tiktoker, stiamo solo girando un video per il web". Questa la giustificazione fornita agli agenti della polizia locale che, nella notte tra sabato e domenica, hanno fermato un gruppetto di giovanissimi – tre cittadini ghanesi 20enni, residenti in provincia di Reggio Emilia – che avevano fatto prendere un brutto spavento ad alcuni passanti. Attorno alle 3.30, i ragazzini sono stati intercettati dalla pattuglia sul lungomare della Libertà. Uno di loro era in possesso di una pistola scacciacani alla quale era stato rimosso il ‘tappo rosso’, rendendola dunque simile in tutto e per tutto all’originale, ovvero la Glock modello 17 calibro 9mm. Un altro giovane, invece, indossava un passamontagna nero modello ‘Mephisto’, mentre un altro ancora aveva nelle tasche una piccola dose di hashish. "Siamo dei TikToker molto famosi, stiamo girando un video per i nostri follower" è stata la scusa accampata lì per lì dal gruppetto. Nei confronti del giovane detentore della pistola è scattata immediatamente una denuncia a piede libero per aver violato la normativa sul possesso delle armi, mentre il ragazzo trovato con la droga è stato segnalato in via amministrativa alla prefettura.

Nei guai, durante il fine settimana, è finito anche un automobilista che ha fornito documenti falsi agli agenti della polizia locale che lo avevano fermato per un controllo. All’interno della macchina, fermata in viale D’Annunzio, vi erano due persone. L’uomo al volante ha esibito una patente francese, la cui genuinità è apparsa subito dubbia per alcune caratteristiche difformi rispetto ai modelli conosciuti. Il conducente, su richiesta dei vigili, ha quindi mostrato una carta di identità quale cittadino francese, anche in questo caso di dubbia provenienza. Automobilista e passeggero sono stati quindi accompagnati in comando dove si è proceduto alla loro identificazione con rilievi fotodattiloscopici compiuti grazie alla collaborazione del comando dei carabinieri. E’ emerso che il conducente era cittadino marocchino, presente in banca dati con numerosi alias e con numerosi precedenti penali, mentre i documenti da lui mostrati sono risultati - a seguito di verifica eseguita dagli agenti della polizia di frontiera di Rimini - falsi. Per l’automobilista è dunque scattato l’arresto in flagranza mentre il passeggero è stato denunciato a piede libero.