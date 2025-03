Con la primavera abbattuta la duna

Cade la duna in spiaggia con l’arrivo della primavera. L’arenile si prepara alla bella stagione con le ruspe all’opera. L’amministrazione comunale e la Regione hanno predisposto un piano dettagliato di interventi di ripascimento costiero che coinvolgerà le associazioni e gli stabilimenti balneari. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile si sta già occupando del trasporto della sabbia prelevata dalle zone di accumulo per portarla nelle zone più soggette a erosione. Tra il porto e piazzale Azzarita sono già terminati i lavori di trasporto della sabbia che durante l’inverno si era depositata e accumulata nelle aree più a nord del litorale riccionese e nella zona a ridosso del molo nord del porto. In questi giorni stanno arrivando camion carichi di sabbia nella zona sud, nel tratto compreso tra il confine con Misano e il bagno 48. La sabbia arriva dagli accumuli di materiale sabbioso a Marina di Rimini. Finiti questi lavori le ruspe stenderanno la duna in tempo per l’arrivo degli atleti per il Beach line festival che partirà il 12 di aprile. In città, in vista della Pasqua, Hera dal 18 aprile potenzierà le attività di pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti.