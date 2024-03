Con la ramazza a ripulire il parco

Ripuliamo il parco della Resistenza. Questo lo slogan con il quale la Polisportiva Riccione, Futuro Verde Aps, Be Kind to Nature e Fondazione Cetacea invitano i cittadini a unirsi alla causa presentandosi domenica mattina al parco alle 10 del mattino, nella zona dell’ingresso principale dove si trova il Play Hall. Qui i volontari riceveranno il materiale necessario alla pulizia del parco, come guanti e sacchi. "Si procederà con un programma efficace e divertente, per passare una domenica diversa, all’aria aperta, per la cura dell’ambiente e il benessere - precisano gli organizzatori -. La partecipazione di ogni cittadino è assolutamente gradita". L’iniziativa lega il rispetto per l’ambiente con la socializzazione e l’attività all’aria aperta.