Con la Torres al ’Neri’ fischia Centi

Una sconfitta e un pareggio. Non esattamente un bilancio positivo per il Rimini con Matteo Centi, il fischietto designato a dirigere domenica al ’Neri’ la gara con la Torres. E per ritrovare il primo precedente occorre spingersi indietro con la memoria fino alla stagione 2017-2018 in serie D. Al ’Romeo Neri’ i biancorossi di mister Muccioli affrontarono la Sangiovannese e ai toscani bastò un gol a tempo scaduto per prendersi tutto. Andò un po’ meglio, ma non troppo qualche stagione dopo (2019-2020) in serie C: Virtus Verona-Rimini 0-0. Era il Rimini di Colella, era la funesta stagione chiusa per Covid. Un solo precedente con i sardi nell’1-1 della passata stagione in casa del Cesena (incroci del destino, verrebbe da dire). Il fischietto di Terni domenica sul sintetico dello stadio romagnolo sarà assistito da Andrea Zezza di Ostia Lido e Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2. Quarto uomo Filippo Pazzarelli di Macerata.