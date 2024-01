"Con l’apertura del Cau più assistenza ai cittadini"

"Con l’apertura del Cau a Santarcangelo ci saranno ancora più risposte ai bisogni dei cittadini e non il contrario, come detto dal dottor Samorani". Sulla polemica legata al futuro dell’ospedale Franchini di Santarcangelo, interviene il dottor Mirco Tamagnini, direttore Ausl ad interim del distretto di Rimini e Riccione e coordinatore provinciale. "Il Cau aprirà lunedì, in merito servono delle precisazioni _ dice _ Riguardo al presunto depotenziamento del punto di primo intervento, trasformato in ambulatorio a chiamata, già a novembre scorso avevamo espresso quelle che sono le reali caratteristiche della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, in un’ottica di sempre maggiore prossimità ai cittadini e miglioramento del servizio. In tal senso l’azienda, sulla base delle indicazioni della Regione si sta muovendo in attuazione al piano approvato il 31 luglio scorso dalla conferenza territoriale sociale sanitaria".

L’attività del Cau sarà monitorata nella prima fase di transizione, in attesa del percorso definitivo, e si prevede "un’interfaccia fra i diversi punti della rete, compresi gli accessi in reparto per i pazienti acuti. A Novafeltria dal 29 gennaio l’attività del Cau, aperto sette giorni su sette dalle 8 alle 20, si aggiungerà a quella del confermato Punto di Primo intervento, così da garantire ulteriori opportunità di assistenza ai cittadini in vallata _ continua Tamagnini _ Stiamo cercando di costruire percorsi che caratterizzano i Cau in base alle peculiarità dei luoghi in cui sono collocati. Nel caso specifico di Santarcangelo verranno effettuati ricoveri verso la medicina Interna e lungodegenza. Questa modalità, oltre ad essere già stata concordata con i professionisti, è stata condivisa con la Regione. Così da assicurare ai cittadini una migliore risposta in termini di prossimità territoriale. Sarà potenziata la capacità di presa in carico nei Cau mediante l’utilizzo della diagnostica presente e ci sarà un servizio attivo h24, rivolto a tutta la popolazione, senza alcun onere per il cittadino. Ciò che preme all’Ausl Romagna è il diritto alle cure in primis in condizioni sicure, con il mantenimento in essere di tutto il personale oggi operante all’interno del punto di primo intervento. Il nostro auspicio è che su tema tanto importante, tutti possiamo comunicare in maniera trasparente".

Rita Celli