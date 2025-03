Con l’area del riuso recuperati in tre anni oltre 6mila oggetti

Oltre 6mila oggetti, anziché essere rottamati, sono stati riutilizzati. È quanto accaduto a Rimini al centro di raccolta differenziata dei rifiuti in via Nataloni, dove si trova da tre anni l’area del riuso gestita da Hera. Qui i riminesi possono portare gli oggetti che intendono buttare. Invece che essere indirizzati allo smaltimento differenziato vengono ‘esposti’, in attesa di trovare una seconda casa.

A gestire il progetto assieme ad Hera è la cooperativa La Fraternità. L’area del riuso, dal suo avvio oltre tre anni fa, ha raccolto quasi 6.500 oggetti, per un peso totale di oltre 6 tonnellate, che altrimenti sarebbero stati destinati allo smaltimento. In via Nataloni è possibile conferire una vasta gamma di oggetti riutilizzabili, come piccoli mobili (tavolini, sedie, lettini per bambini), biciclette, piccoli elettrodomestici, passeggini e carrozzine, lampade, attrezzature varie e molto altro ancora.

Un gesto semplice può allungare la vita degli oggetti evitando il consumo di tempo ed energia per smaltirlo. Gli oggetti vengono poi distribuiti dalla cooperativa La Fraternità alle persone più bisognose, unendo così l’attenzione all’ambiente alla solidarietà.