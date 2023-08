Con l’auto finiscono nel cantiere

Grande paura per quattro giovani a bordo dell’auto coinvolta nell’incidente avvenuto ieri attorno alle 6 del mattino a Viserbella. Fino a ieri la dinamica era ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Rimini intervenuti sul posto per i rilievi. Stando a quanto emerso, la vettura stava procedendo in direzione di Ravenna sulla Statale 16. All’altezza del cantiere per la nuova rotatoria con via Grazia Verenin, il conducente - per cause ancora in fase di accertamento - avrebbe perso il controllo dell’auto, sfondando la rete arancione del cantiere sul lato mare della strada.

La vettura ha compiuto un brusco testacoda infilandosi di fatto all’interno del cantiere, a quell’ora fortunatamente deserto. Nell’impatto, sono state danneggiate le tre recinzioni modulari. Nessun altro veicolo è risultato coinvolto nell’incidente. I quattro ragazzi che si trovavano a bordo sono rimasti feriti. In un primo momento le loro condizioni avevano fatto temere il peggio e sul posto si sono precipitate a sirene spiegate le ambulanze del 118. In seguito tuttavia la situazione è apparsa essere meno grave del previsto. I tre passeggeri, una volta stabilizzati dal personale sanitario intervenuto sul posto, sono stati trasportati per accertamenti con codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, mentre l’automobilista è stato portato in pronto soccorso a Rimini, dal quale si è allontanato spontaneamente rifiutando le cure. Sul posto le squadre di operai che hanno ripristinato nel giro di poco al pieno ripristino del cantiere. I rilievi sono stati affidati agli agenti del nucleo infortunistica della polizia locale di Rimini.