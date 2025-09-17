Con l’autunno fioriscono i Giardini d’autore

In mezzo ai colori più caldi della stagione che sta per iniziare, in città ci sarà anche tanto verde. Sabato e domenica torna l’appuntamento autunnale con Giardini d’autore. La mostra botanica dedicata a giardinaggio, artigianato e design, in collaborazione con Banca Malatestiana e Gruppo Hera, nel weekend permetterà a grandi e piccoli di immergersi in un’atmosfera incantata che prenderà vita nel cuore della città e nei suoi spazi più iconici come Castel Sismondo e piazza Malatesta. Giardini d’autore promette di "coltivare la bellezza" con corsi di giardinaggio, laboratori creativi di ogni tipo e insegnamenti per imparare a prendersi cura di ciò che la natura offre. Non mancheranno, inoltre, passeggiate culturali e occasioni di ristoro a cura di bar e ristoranti della città, tra cui Amorimini e le proposte dello chef Luca Borrelli. Ma c’è di più.

Quest’anno, per omaggiare Orgoglio e pregiudizio, i partecipanti potranno accomodarsi a corte: ci sarà, infatti, anche Carovana Austen, un emozionante percorso dedicato al mondo di Jane Austen che vedrà balli, lezioni di corteggiamento, letture e il caratteristico tè delle cinque.

"Ogni anno l’idea è di dare un palcoscenico a tutte le persone che sanno fare della natura l’arte migliore", ha commentato l’organizzatrice della manifestazione Silvia Montanari, mentre il sindaco Jamil Sadegholvaad ha sottolineato che "quella con Giardini d’autore è un’alleanza importante, per valorizzare la città e accogliere l’autunno nel modo migliore".

Anna Bellocchi