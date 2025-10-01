Con l’autunno si affaccia l’influenza : "Ma i vaccini tardano ad arrivare"

E’ arrivato l’autunno e i virus parainfluenzali si stanno diffondendo velocemente. Si vaccini chi può, viene da dire, ma al momento chi volesse farlo dovrà attendere. I medici di base da giorni stanno accogliendo le prenotazioni dei propri pazienti per partire il prima possibile con le vaccinazioni contro l’influenza. La consegna delle prime dosi da parte dell’Ausl era attesa per il primo giorno di ottobre, oggi, ma così non sarà. "Ci è stato comunicato che la consegna potrà avvenire solo più avanti - premette il dottor Pietro Pesaresi, presidente del sindacato dei medici di base Snami -. La nuova data fissata è per il 13 ottobre il che significa che partiremo, senza ulteriori slittamenti, a metà ottobre". Di per sé lo slittamento non è visto dai medici come un campanello di allarme imminente. "Lo scorso anno i vaccini anti influenzali sono arrivati il sette di ottobre. Ma non arrivarono tutti in una sola tranche e fummo costretti a dilazionare le somministrazioni in in tre diversi momenti andando un po’ lunghi nel tempo. Pertanto se i vaccini arriveranno il 13, che arrivino tutti e subito altrimenti le vaccinazioni rischiano di allungarsi nel tempo". Intanto i virus parainfluenzali sono comparsi con forza, complice l’arrivo delle prime temperature poco miti autunnali. "In realtà - riprende Pesaresi - è da agosto che noi medici di base ci troviamo a fronteggiare molti casi di virus tra i pazienti. Una situazione ben diversa rispetto agli anni precedenti quando questo fenomeno non era stato registrato. Abbiamo visto molto casi di Covid, ma in generale tanti virus che hanno interessato le vie respiratorie". Ora si attende l’influenza in arrivo dall’Australia. "Da quanto leggiamo, l’epidemia che si è diffusa in Australia non è da sottovalutare perché forte e aggressiva, così ci viene detto. Attendiamo di vederne gli effetti una volta che sarà giunta anche nel nostro Paese". Nel frattempo i pazienti si sono messi in fila per ricevere i vaccini, ma dovranno attendere. "Oltre all’influenzale c’è anche quello per il Covid e come medici di medicina generale consigliamo quella per lo pneumococco. Chiaramente la somministrazione di uno o più vaccini viene decisa con i pazienti in base al fattore di rischio per ogni singola persona". L’ultimo appunto va all’indirizzo dell’Ausl Romagna. “Anche quest’anno dovremo munirci di borse frigo e andare di persona a recuperare i vaccini per poi tornare in ambulatorio e somministrarli ai nostri pazienti. In altre regioni viene portato con i camion frigo ai medici". Andrea Oliva