"Con le prenotazioni aiutiamo gli alluvionati"

La prima richiesta di prenotazione è arrivata dalla Francia. A quella ne sono seguite tante altre. Da vari Paesi d’Europa e praticamente da ogni regione d’Italia. Un esercito di turisti desiderosi di contribuire idealmente a spalare quella montagna di fango che si è abbattuta sulla Romagna, portando il loro contributo alle zone più colpite dall’alluvione. Già, perché come recita lo slogan della campagna, Romagna mia... "lontan da te non si può star..."

Una campagna partita dal web, grazie all’’iniziativa dell’Associazione nazionale social media manager (Ansmm), e diventata in poco tempo virale, sull’ondata della solidarietà che ha fatto seguito all’eccezionale ondata di maltempo del 16 maggio scorso. Una mobilitazione alla quale ha deciso di aderire anche il gruppo alberghiero Ambienthotels, di cui fa l’I-Suite, l’hotel cinque stelle di viale Regina Elena. La formula è semplice. "Abbiamo già cominciato a versare per ogni prenotazione ricevuta il 5% del suo valore complessivo, sul conto corrente attivato dalla Regione con l’iniziativa Un aiuto per l’Emilia Romagna, dando immediato riscontro ai nostri ospiti dell’avvenuto versamento allo scopo di essere totalmente trasparenti e chiari", spiega Marco Ermeti, il titolare dell’I-Suite. "In un momento così delicato per molti territori della nostra regione e in particolare per la Romagna, abbiamo voluto fare la nostra piccola parte per aiutare le popolazioni che sono state più colpite dai danni gravissimi delle scorse settimane. Per farlo abbiamo deciso di sostenere questa campagna di comunicazione lanciata dall’Associazione di social media manager, che ha invitato tutte le persone che stanno scegliendo dove fare la loro vacanza, a prenotarla in Emilia Romagna durante questa estate". "Abbinata alla comunicazione – prosegue Ermeti – abbiamo deciso che tutte le prenotazioni che i nostri hotel riceveranno entro la prima decade di giugno, avranno un doppio valore: quello di sostenere il turismo e il lavoro dell’estate romagnola e, altrettanto importante, quello di aiutare le persone che hanno subito gravi danni dall’alluvione. L’iniziativa è già attiva da otto giorni e siamo felici di poter già dire che è stata accolta molto favorevolmente da tanti ospiti italiani e stranieri che hanno scelto di prenotare pensando alla loro vacanza ma anche al dono conseguente alla loro scelta".

Un’iniziativa che si unisce alle tante manifestazioni di solidarietà spontanea spuntate in tutta la Romagna dal 16 maggio scorso, con il coinvolgimento anche di numerosi albergatori che hanno messo a disposizione le loro strutture per i cittadini delle zone alluvionate.