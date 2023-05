"Con le Terme deve aprire anche il Parco"

Aprono le Terme. L’ufficialità la offre la stessa società che gestisce lo stabilimento termale spiegando in una nota che lunedì, come annunciato in precedenza sul sito di Riccione Terme, sarà il momento in cui le porte si apriranno ai clienti. Da quel giorno riprenderanno anche le collaborazioni con il comparto alberghiero che nella zona Abissinia da sempre coglie, nelle offerte dello stabilimento, occasioni per la propria clientela. Ma, spiega Stelio Bossoli, albergatore degli hotel Tulipe e Nazionale, in contatto con gli altri colleghi della zona, "ad oggi non ci hanno ancora detto se aprirà o meno il parco Perle d’acqua". Non è un dettaglio. "Non lo è – riprende Bossoli – perché è un servizio che viene richiesto dai turisti. Anzi è la prima cosa che chiedono quando ci contattano per i loro soggiorni". Dal comparto alberghiero arrivano le prime richieste mentre i contatti con lo stabilimento termale sono ripresi. Una buona notizia visto che sono in arrivo i primi gruppi di turisti negli hotel e l’apertura dello stabilimento è tra le offerte proposte dalle strutture della zona. Sono decine gli alberghi che collaborano con le Terme. Sul sito dello stabilimento se ne trovano una ventina, ma sono molti di più quelli che nel corso della stagione collaborano acquistando gli ingressi per il Parco Perle d’acqua, con le sue piscine, i percorsi sensoriali, le cascate cromatiche. Intanto, come sottolineato dalle stesse Terme, da lunedì sarà possibile accedere "ai cicli e ai percorsi di cura per patologie artroreumatiche, vascolari, dermatologiche, delle vie aeree superiori, dell’orecchio e delle vie respiratorie", ripartendo dunque con le cure. Riapre anche Fisia, il centro di riabilitazione con idrokinesiterapia in acqua termale sulfurea, dove poter trovare fisioterapia e riabilitazione. C’è poi il centro Benessere Oasi.

Sul fronte dei lavoratori oggi ci sarà un incontro tra dipendenti, sindacati e proprietà in vista dell’apertura d lunedì, dopo il faccia a faccia che si era consumato nelle settimane scorse alla presenza del sindaco Daniela Angelini. Si attende dunque la conferma dell’entrata in servizio dei dipendenti annuali, circa 25, ai quali si aggiungeranno i primi stagionali, il cui numero andrà via via crescendo arrivando a superare il centinaio in alta stagione. Lunedì le Terme apriranno, ma da una parte i sindacati attendono la conferma degli impegni presi nell’incontro alla presenza dell’amministrazione comunale, dall’altra gli albergatori della zona sud sperano che oltre allo stabilimento possa aprire anche il Parco Perle d’acqua.

Andrea Oliva