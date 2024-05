Con ’Madri strappate’. Si parla delle violenze economiche sulle donne

Con ’ Legge 54/2006: la violenza economica durante le cause di separazione’ torna il 20° congresso sulle ’Madri strappate’. Appuntamento a domani alle 10.30 a Palazzo Roma a Rimini per fare luce su quei comportamenti non criminali che sembrano sfuggire ai tribunali durante le cause di divorzio.

"Costringere una madre a lavorare oppure vietarglielo; o ancora impedirle di accedere al conto bancario -spiega Imma Cusmai, presidente del Movimento femminicidio in vita e organizzatrice dell’evento -. Tutte queste sono violenze coercitive e controllate in famiglia e sono molto pericolose. Le persone che commettono questo tipo di abuso spesso continuano o intensificano la violenza familiare dopo la separazione o il divorzio". Al congresso sarà presente l’europarlamentare Cinque Stelle Sabrina Pignedoli. "In alcuni tribunali la violenza economica prosegue" tuona la parlamentare.

Gli appuntamenti ’Madri strappate’ servono a prendere coscienza sui temi delle violenze di genere all’interno di matrimoni o nei processi di separazione. La finalità è quella di porvi rimedio sensibilizzando l’opinione pubblica attraverso i congressi che si tengono in tutta Italia ed ogni volta propongono un tema diverso di dibattito. L’appuntamento precedente al prossimo di Rimini è stato quello di Trento. Argomento dibattuto l’affido dei figli minori. Oltre a Sabrina Pignedoli, a Rimini saranno presenti anche la deputata Stefania Ascari, membro della commissione ’giustizia, antimafia e femminicidio’, Diego Nicolini consigliere regionale Trentino Alto Adige, Imma Cusmai presidente del Movimento femminicdio in Vita e tanti altri ospiti.

fe.to.