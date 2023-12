"Con noi opere concrete: cambieremo la città"

"I soldi dei riccionesi stanno prendendo una direzione molto chiara, finalmente, ed è quella di una città che si appresta a scrivere una pagina importante della propria storia". Sono le parole pronunciate da Daniela Angelini in consiglio comunale. Sindaca, giunta e maggioranza non solo vogliono andare oltre le critiche piovute con l’introduzione dell’addizionale Irpef, ma intendono sottolineare la bontà di un bilancio e di un piano triennale delle opere pubbliche pensati per rilanciare la città. Come? Ecco cosa dice la sindaca Angelini. "Fuori da questo municipio sono stati aperti cantieri ovunque per i lavori di riqualificazione di strade e marciapiedi, interventi radicali alla viabilità come la rotatoria dell’ospedale, e ancora moltissimi altri. E ha già preso il via la realizzazione del nuovo portocanale lungo viale Bellini mentre siamo in attesa della progettazione definitiva esecutiva per viale Ceccarini". La lista delle opere pubbliche è lunga a sentire l’assessore Simone Imola, ma più di tutto la sindaca ha voluto sottolineare un concetto. "Archiviamo la stagione degli effetti speciali e inauguriamo quella della sostanza, delle opere concrete che cambiano realmente la città e che restano nel tempo. Adesso si cambia davvero".

Per farlo servono denari, ma anche qui è arrivata la stoccata alla precedente amministrazione Tosi. "Chi ha governato Riccione dal 2014 al 2021 ha avuto a disposizione 81 milioni di euro tra imposta di soggiorno, mutui e alienazioni varie, oltre alle cessioni di Hera e Romagna Acque, ma ne ha investiti soltanto 23 per finanziare le opere pubbliche. In diversi casi si è svenduto il patrimonio pubblico per finanziare le spese correnti. Dove sono finiti quei 60 milioni di euro di differenza?". Resta l’introduzione dell’addizionale Irpef duramente contestata anche dai sindacati. "Con questa amministrazione – assicura la Angelini – Riccione non sperpera denaro ma lo si investe". Intanto critiche e proteste non mancano, ma per la sindaca l’aver riportato l’addizionale Irpef "è una scelta che non è stata compiuta a cuor leggero. È necessaria alla luce dei tagli che gli enti locali, tutti, hanno subito dal governo centrale e dal bisogno che Riccione ha di ripartire e rilanciarsi". Infine un passaggio sulla ricaduta della imposte: "Non stravolgeranno la vita di nessuno anche in ragione della modulazione a protezione delle fasce di reddito più deboli".

Andrea Oliva