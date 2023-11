"Con Rapunzel a teatro ho realizzato il mio sogno"

Da Cattolica la sua voce e la sua bravura stanno incantando i palcoscenici di tutta Italia. La 28enne Rosita Denti, dopo diverse esperienze nei musical e progetti teatrali come Casanova Opera Pop di Red Canzian dei Pooh, Armonicamente di Saverio Marconi e La Piccola Bottega degli orrori con Giampiero Ingrassia e Fabio Canino, oggi torna alla ribalta in Rapunzel, musical diretto da Maurizio Colombi. "Un nuovo musical, una nuova avventura – dichiara Rosita – Ho ricevuto la chiamata per questo progetto due mesi fa, mi trovavo in Olanda e ho fatto il provino video in tempi record. Sono molto felice di aggiungere al mio bagaglio artistico e umano questa grande esperienza". Fin da piccola Rosita studia danza e cresce scoprendo la passione per il musical. Accanto agli studi al liceo di Pesaro, la Denti ha studiato alla Musical Academy di Riccione. Si è formata con Tanja Piattella, Elena Ronchetti, la Compagnia della Rancia e Chiara Noschese.

In Rapunzel chi interpreta?

"Regina Gretel, mamma di Rapunzel, un ruolo ricco di sfumature. Nei matinée al Teatro Brancaccio di Roma interpreto Gothel, la cattiva della storia, sostituisco Lorella Cuccarini".

Com’è lavorare con lei e con gli altri colleghi?

"Super stimolante, l’approccio al lavoro cambia ogni volta. Il cast è strepitoso e Lorella Cuccarini è una professionista fantastica. È un onore poter lavorare al suo fianco, non perdo mai occasione per imparare da lei".

Possiamo dire che il suo sogno si è avverato?

"Se ripenso a qualche anno fa, al mio percorso, a volte stento a crederci di essere ogni settimana in teatri meravigliosi e di vivere questo sogno. È un lavoro duro, una sfida continua".

Ha ancora un sogno?

"Credo che il cinema resti quello più grande, da sempre. Sto facendo tanti workshop, ho preso parte a vari spot e corti. Spero di riuscire anche a lavorare a un bel progetto cinematografico, prima o poi".

Che cosa le riserverà il 2024?

"Proseguirà la tournée di Rapunzel, seguirò laboratori di cinema e farò provini all’estero. Vorrei prendere parte a musical in Germania. In estate faccio parte anche di un’agenzia che si occupa di cast artistici per tutta Italia, qui mi occupo della direzione artistica degli show, e vado in scena come performer".

La Romagna le manca?

"Sì, mi mancano gli affetti e il mare. Appena posso prendo il treno e torno a casa, mi piacerebbe lavorare in Romagna e magari poter trasmettere ciò che sto imparando ai ragazzi della zona che vogliono fare questo meraviglioso mestiere". Rita Celli