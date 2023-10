Con una valanga di sì i delegati sindacali hanno approvato l’accordo tripartito sul lavoro

Con una valanga di sì è stato approvato dai delegati sindacali l’accordo tripartito sul lavoro. È un accordo storico quello che ha avuto il via libera ieri mattina, dopo una dettagliata presentazione, dall’attivo dei rappresentanti sindacali di Csdl, Cdls e Usl che si è tenuto al Teatro Nuovo di Dogana. "Negli ultimi decenni – dicono in coro i sindacati – non si era mai raggiunto un accordo tripartito sottoscritto dal governo e da tutte le parti sindacali e datoriali, nessuna esclusa. La capacità di mediazione di ciascuno ha quindi avuto il sopravvento rispetto alle singole particolari esigenze". L’accordo è stato dunque sottoposto a votazione segreta con scheda, ed è stato approvato con il 98% dei voti favorevoli. È stata presentata una sintesi dei contenuti sottoscritti, che stabiliscono una serie di emendamenti al decreto delegato del 18 agosto scorso. "Lo stesso accordo tripartito – spiegano – contiene la richiesta di approvare in Consiglio, senza apportare nessun cambiamento, il decreto modificato così come concordato. Il decreto è all’ordine del giorno della sessione consigliare che si apre lunedì". Le novità riguardano le norme sugli ammortizzatori sociali, il tempo determinato, il lavoro temporaneo, i distacchi da imprese forensi.