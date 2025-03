"Con ’Zitti tutti’ Baldini ci insegna a fare i conti con la nostra vita"

Al teatro Galli questa sera (sipario alle 21) va in scena la nuova versione di Zitti tutti. Uno spettacolo corale: in scena 18 artisti – in rappresentanza di una decina di compagnie teatrali del territoritorio – per l’omaggio al grande poeta e scrittore ’Lello’ Baldini, a 20 anni dalla scomparsa (morì il 28 marzo 2005), e a 100 dalla nascita, e all’attore Ivano Marescotti (morto il 26 marzo 2023), che portò a teatro per primo Zitti tutti di Baldini. Lo spettacolo, realizzato dal collettivo Teatri Rimini, è diretto da Teodoro Bonci del Bene.

Come nasce questa nuova versione teatrale del capolavoro del poeta di Santarcangelo?"La scelta di proporre Zitti tutti – spiega il regista – è nata in seno al nostro collettivo, intenzionato a lavorare su qualcosa che fosse radicato nel territorio per il quale andiamo in scena. L’occasione, anche se in ritardo di qualche mese, è data dal centesimo compleanno di Baldini (nato il 24 novembre del 1924) e dell’anniversario della scomparsa di Marescotti".

Che tipo di spettacolo sarà?"Il pubblico vedrà il testo di Baldini, perché la drammaturgia è un genere letterario che non si legge, ma si guarda. E nel caso di Baldini è così. Il testo è scritto per una sola persona, ma viene recitato da più voci come fossero un corpo unico, mantenendo quella centralità pensata dall’autore santarcangiolese. È come se tutti cantassero con diverse note, ma con un’unica tonalità".

Zitti tutti è un testo che rimane attualissimo."Assolutamente. L’opera debuttò a teatro nel 1993, con la regia di Marco Martinelli, che ha dato il suo sguardo drammaturgico su questo inedito allestimento. Alla base del testo di Baldini ci sono le domande che ciascuno di noi si fa costantemente, quando prendiamo il caffè, quando litighiamo con qualcuno, quando tradiamo o veniamo traditi... Tutto questo è raccontato in versi, ma con una teatralità che è sorprendente. Zitti tutti, come Baldini stesso un giorno disse a Silvio Castiglioni (che ha lavorato con lui), non è un racconto. Come se, in realtà, i suoi testi fossero poesie che contengono tante piccole storie e non ce n’è una che domini sull’altra".

Nel 2023 il collettivo Teatri Rimini ha portato in scena con successo Vajonts: girerà ancora?"Ci piacerebbe riproporlo... Se qualcuno richiamerà il collettivo, noi ne saremo felici. Vale pure per Zitti tutti, anche se quest’ultimo lavoro non è nato per girare".

Nives Concolino