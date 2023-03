Conad dona 137mila euro alla pediatria dell’Infermi

Piccoli gesti d’amore. Che alla fine hanno portato ad un grande risultato. L’iniziativa ’Con tutto il cuore’, promossa da Commercianti indipendenti associati - Conad, ha portato alla raccolta di 137mila euro. Somma che ieri mattina è stata donata al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale ‘Infermi’ di Rimini. Per ogni premio distribuito nell’ambito dell’iniziativa, Cia-Conad ha devoluto alla causa 50 centesimi. A consegnare l’assegno il consigliere di amministrazione Claudio Pierini, socio imprenditore del Conad Diamante di Cattolica, accompagnato da Marco Monari, responsabile relazioni esterne di Conad Emilia-Romagna, alla direttrice medica dell’ospedale Francesca Raggi, che ha accolto la delegazione di Conad insieme al sindaco Jamil Sadegholvad, a Gianluca Vergine, direttore dell’unità operativa pediatrica e a Roberta Pericoli, responsabile della oncoematologia pediatrica dell’ospedale. "Esprimo gratitudine per il sostegno che Conad ha scelto di dare, per il secondo anno consecutivo, all’ospedale di Rimini. Il supporto e l’affiancamento della società civile e dei privati è molto importante al fine di continuare ad assicurare un elevato livello della qualità delle cure" ha affermato il sindaco Sadegholvad. Una donazione, ha ricordato la direttrice Raggi, che arriva in momento "economico davvero complicato, in cui è particolarmente importante avere a disposizione risorse per fare fronte ai bisogni di salute infiniti, in particolare per un’azienda sanitaria di grandissime dimensioni come quelle della Romagna". L’iniziativa, condotta a livello nazionale da Conad, ha riscontrato un notevole successo, tanto da permettere la donazione di oltre 2,2 milioni di euro.