"Concediamo le spiagge a chi tutelerà i disabili"

"Chiediamo che la città di Bellaria Igea Marina si doti di una spiaggia accessibile e a misura di persone ipovedenti, disabili e con difficoltà motorie, e soprattutto che nell’assegnazione degli arenili, con le evidenze pubbliche secondo noi inevitabili, vengano assegnati punteggi aggiuntivi importanti a quegli imprenditori che presenteranno progetti di sostenibilità per le fasce deboli della popolazione". La proposta è del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Danilo Lombardi, che la presenterà nel consiglio di domani sera (alle 18,30).

"I bandi per le assegnazioni demaniali dovranno avere un punteggio specifico, ovviamente più alto, per le opere inclusive – aggiunge –: passerelle, banconi, altezze delle strutture pensate anche per le persone disabili, insomma, tutto ciò che rende migliora l’accesso alla spiaggia e alle attività che insistono sul demanio, parcheggi compresi".

La proposta dei pentastellati è già stata preventivamente dibattuta in sede di commissione consiliare, anche alla presenza della dirigente preposta Adele Mancin ("ci ha dato disponiblità a vagliare questa proposta", dice Lombardi).

"Particolare molto importante – aggiunge il consigliere – è che queste modalità e criteri vengano inserite entro questo mese di dicembre, perché non si prevedono al momento ulteriori proroghe alle concessioni. Quindi in previsione di un possibile bando, o evidenza pubblica, da redigere, la nostra proposta sarebbe già ricompresa nelle nuove regole di assegnazioni di spiagge a chioschi bar, fino dall’anno 2024. Una città che si impegna volontariamente per l’inclusione, ne beneficia non solo per i turisti interessati, ma anche dal punto di vista dell’immagine, e comunque un messaggio di inclusione e cività".

