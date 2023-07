Concerti, acrobati e cinema

La Notte Rosa parte con il botto tra concerti, grande cinema, acrobati, degustazioni, delfini e una promenade sulla sabbia, camminando illuminati da un lunghissimo filo di luci attraverso gli stabilimenti di Rimini, dal bagno 47 al 63, tra degustazioni di vini, giocolieri, acrobati, manipolatori del fuoco, musica dal vivo e fachiri per ‘Un mare di rosa in riva’. Il cuore della Notte sarà piazzale Fellini dove si illuminerà per la seconda sera il palco di Tim Summer hits l’evento lungo tre giorni (6, 7 e 8 luglio) con l’incredibile numero di settanta cantanti e gruppi a esibirsi. L’evento di Rai2 sarà poi trasmesso sul canale nazionale per tre domeniche. A condurre Andrea Delogu e Nek. Al microfono in tanti, da The Kolors a Lo Stato sociale, Nina Zilli, Diodato, Tananai, Mara Sattei, Emis Killa, Tommaso Paradiso e moltissimi altri. La Notte rosa contagerà anche le varie zone affacciate sul mare, da Viserba con il Costipanzo show. A Igea Marina il Carnevale in rosa con sfilata di carri. A Riccione nel centralissimo piazzale Roma, Sakura Pink night, con acrobati e ginnasti dal Sol levante. Ad Aquafan Gessica Notaro nella laguna dei delfini. Sempre questa sera si chiude Cinè, l’evento cinematografico con anteprime e attori. Misano attende l’inizio del concerto di Irene Grandi ‘IO in blues’ in piazza della Repubblica alle 21. A Cattolica in piazza Primo Maggio, Orietta Berti con la San Marino concert band.