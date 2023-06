Concerti al Beky, lungomare chiuso e lezioni sospese

Circolazione ridotta oggi e domani a Igea Marina in zona Beky Bay in occasione del festival Slam Dunk. "Modifiche temporanee della viabilità - segnala il Comune – sono state decise alla luce del notevole afflusso di pubblico previsto". Sospesa anche l’attività didattica alla elementare Manzi, che è "nell’occhio del ciclone", in zona concerti. Qui lezioni sospese anche domani: ritorno sui banchi lunedì.

"Un provvedimento che nasce dalla volontà di evitare un eccessivo congestionamento del traffico veicolare nelle ore nevralgiche del pomeriggio nel weekend". Tra i provvedimenti, divieto totale di sosta sul lungomare Pinzon, in via dei Mille, via Bixi e via Beniveni, nei tratti più vicini ai palchi dei concerti. Traffico vietato fino a domenica notte sul lungomare Pinzon, eccetto residenti e autorizzati.